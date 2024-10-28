Зеленський прибув до Ісландії: зустрінеться з лідерами п'ятьох країн
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, прибув з візитом до столиці Ісландії Рейк'явіка на саміт Україна – Північна Європа, де зустрінеться з лідерами п'ятьох держав.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
У ході візиту Зеленський матиме двосторонні переговори прем’єркою та президеткою Ісландії, а також главами урядів Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Також президент України візьме участь у засіданні Північної ради.
"Говоритимемо про підтримку Плану перемоги та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів", – повідомив Зеленський.
Він зазначив, що країни Північної Європи – це "наші принципові й рішучі союзники", а формат переговорів з цими державами – "один із найефективніших" багатосторонніх майданчиків.
"Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", – додав він.