Зеленський прибув до Ісландії: зустрінеться з лідерами п'ятьох країн

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, прибув з візитом до столиці Ісландії Рейк'явіка на саміт Україна – Північна Європа, де зустрінеться з лідерами п'ятьох держав.

Про це Зеленський повідомив﻿ у соцмережах.

У ході візиту Зеленський матиме двосторонні переговори прем’єркою та президеткою Ісландії, а також главами урядів Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Також президент України візьме участь у засіданні Північної ради.

"Говоритимемо про підтримку Плану перемоги та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів" , – повідомив Зеленський.