Генконсульству РФ у Познані наказали залишити Польщу до кінця листопада

Російські дипломати з генконсульства в Познані, закритого за рішенням МЗС Польщі, повинні залишити країну до 30 листопада, заявив речник відомства Павел Вронський. З посиланням на PAP, повідомляє Новое время.

Вронський уточнив, що польська та російська сторони провели технічні переговори щодо закриття консульства.

«Консульству дали термін до 30 листопада залишити цю будівлю в Познані» , — зазначив він.

За його словами, припинення роботи консульства — складна процедура, яка потребує вивезення різного обладнання.

«Російським дипломатам наказано покинути Польщу, їх оголошено небажаними особами. Ми намагаємося вирішити це питання цивілізовано, водночас чітко вказуючи російській стороні на недопустимість певних дій у Польщі» , — наголосив Вронський.

На запитання про час від'їзду дипломатів він уточнив, що «до 30 листопада їх вже не буде в Польщі».

22 жовтня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії, розташованого в Познані.