Частка дописів українською у соцмережах зросла до майже 60% – дослідження

Частка дописів українців державною мовою в українському сегменті соціальних мереж переважає. Про це заявив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов під час презентації в Укрінформі результатів досліджень "Вебсторінки українських ЗМІ у розрізі мовних версій" та "Українська мова у соцмережах", повідомляє Укрінформ.

"Вперше за всю історію нашого дослідження частка дописів, які робляться в українському сегменті соціальних мереж українською мовою, переважає. Ми маємо станом на зараз 56% дописів українською мовою, вони робилися у серпні-вересні 2024 року" , - сказав він.

За його словами, інша частина - 44%, були написані російською мовою.

"У 2020 році частка української мови була відверто жалюгідною, приблизно 15%, у 2022 - був сплеск до 37-38%, у 2023 році українська мова вийшла майже на показник половини і зараз тенденція посилення становища української мови в українському сегменті соціальних мереж підтверджується" , - підкреслив він.

Експерт зазначив, що "відскоку", пов'язаного із можливою зміною мовної тенденції, немає.

У ході дослідження були проаналізовані близько 2000 вебпредставництв українських медіа, а також 1,11 млн дописів, поширених в Україні на платформі іноземних соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter (Х), Instagram, Youtube, TikTok тощо.