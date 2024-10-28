У Bloomberg розповіли, які Заходи мають варіанти відповіді на війська КНДР в Україні

Рішення Москви розгорнути північнокорейські війська для підтримки своїх втомлених сил змусило союзників України зрозуміти, що у них небагато варіантів для відповіді. Тепер Заходу треба вирішувати, чи відповідати "ескалацією на ескалацію". Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами високопосадовців, крок КНДР знаменує собою поворотний момент у російсько-українській війні. Вона перетворюється на все більш глобальну війну з більшою кількістю зовнішніх гравців.

Один з південнокорейських чиновників повідомив журналістам, що Сеул тепер може надіслати зброю безпосередньо Україні. Південна Корея може скасувати свою політику заборони постачати летальну допомогу країні, яка перебуває у стані війни.

"Якби деякі з величезних запасів артилерійських снарядів у Сеулі почали спрямовуватися безпосередньо до Києва разом із поставками Пхеньяна до Росії, це призвело б до того, що у війні брали б участь дві найбільші артилерійські сили світу" , — йдеться у матеріалі.

Іншим варіантом відповіді на дії КНДР могло б бути зняття заборони США на удари вглиб Росії західною зброєю. Проте це змусило б переглянути те, що раніше було червоною лінією для Білого дому, вказують журналісти.

Зазначається, що проти РФ та КНДР вже запровадили жорсткі санкції, а запаси зброї союзників вичерпані. Тепер у США та Європи залишилось небагато засобів, за допомогою яких вони можуть відповісти на розгортання північнокорейських військ, не посилюючи конфлікт ще більше. Очільник Пентагону Ллойд Остін заявляв, що участь КНДР у війні буде "дуже, дуже серйозною проблемою". Але союзники враховують й той факт, що північнокорейські війська ніколи не брали участі у реальних боях, що потенційно обмежує їх ефективність у допомозі Москві.

Один із посадовців сказав журналістам, що союзникам, зокрема Польщі та Румунії, можуть дозволити захищати український повітряний простір. Інший посадовець заявив, що варто було робити більше ще тоді, коли Пхеньян почав постачати Москві ракети. Він додав, що на Заході навряд чи приймуть будь-які важливі рішення до виборів у США 5 листопада.

Також журналісти вказали, що очільник Кремля Владімір Путін, ймовірно, застосує північнокорейські війська у Курській області, аби не використовувати для цього російських строковиків. За словами політичної дослідниці Росії та військових питань в аналітичному центрі Rand Енн Марі Дейлі, це "допоможе йому уникнути політичного дискомфорту вдома".

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що РФ розгорнула північнокорейські війська у Курській області. За його словами, в обмін на живу силу Москва постачає КНДР технології. Він додав, що розгортання північнокорейських військ демонструє слабкість РФ та є "ознакою зростаючого відчаю Путіна", який вже втратив 600 тисяч солдатів пораненими та загиблими.