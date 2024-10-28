Солдати КНДР і РФ можуть незабаром розпочати наступ на Курщині - NYT

Заступник командира 61-ї механізованої бригади України підполковник Артем Холодкевич заявив, що російські та північнокорейські війська, ймовірно, готуються до наступу в Курській області. Він може розпочатися найближчим часом﻿. Про це він сказав у коментарі The New York Times, повідомляє Ділова столиця.

"Українські командири попередили нас про напад у найближчому майбутньому. Можливо, у найближчі кілька днів" , — розповів він.

Так він прокоментував ситуацію у Курській області.

При цьому неназваний український офіцер розповів The New York Times, що для бійців ЗСУ вже випустили українсько-корейський розмовник, щоб закликати північнокорейських солдатів здаватися.