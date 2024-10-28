Комітет ВР схвалив проект бюджету на наступний рік

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив проект бюджету-2025. Його розглянуть у першому читанні вже цього тижня. З посиланням на народного депутата Ярослава Железняка, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Він зазначив, що 25 членів Комітету підтримали розгляд проекту бюджету-2025 у першому читанні.

За його словами, у документ запропонували внести кілька правок, але не факт, що уряд підтримає таку ініціативу після його розгляду у першому читанні.

Водночас комітет відмовився підтримувати правку, якою пропонувалося прибрати з документу збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд гривень.

Також Железняк написав, що Мінфін підтвердив відповідність проекту бюджету до параметрів, які були узгоджені з партнерами.

"Розгляд з правками цього тижня. Їх 2098 штук, тому знову буде о два дні: ввечері правки і зранку голосування" , - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 13 вересня прем'єр Денис Шмигаль розповів, що уряд затвердив проект бюджету-2025. Пріоритетами стали видатки на оборону, фінансування захищених статей і не лише.

Вже наступного дня документ внесли до Ради. Згідно з регламентом, документ мали прийняти у першому читанні до 20 жовтня, але в такі терміни депутати не вклалися.

При цьому у другому читанні бюджет мають ухвалити вже до 20 листопада.

Детально про основні показники проекту бюджету - у матеріалі РБК-Україна.