Колишні військові КНДР хочуть служити на боці України - ЗМІ
Група з майже 200 колишніх солдатів Північної Кореї хоче використати свої внутрішні знання для психологічного тиску на колишніх співвітчизників. Для цього вони хочуть поїхати в Україну. З посиланням на South China Morning Post, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Як пише видання, кожен з охочих дезертирів має від семи до десяти років військової служби.
Вони прагнуть використати свої знання про армію Північної Кореї, щоб дезорганізувати і деморалізувати війська, відправлені воювати в Україні, експлуатуючи їх психологічні вразливості.
Наразі відомо, що всі охочі проживають у Південній Кореї.
Солдати КНДР у Росії
США вже підтвердили присутність північнокорейських військових у Росії. За даними Білого дому, солдати КНДР прибули на кораблях і проходять навчання на полігонах. За інформацією української розвідки, в Росію могли перекинути близько 12 тисяч північнокорейських військових, частина з яких перебуває в Курській області.
У Південній Кореї вважають, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових. А до грудня їх кількість збільшиться до 10 тисяч солдатів.