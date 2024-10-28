Колишні військові КНДР хочуть служити на боці України - ЗМІ

Група з майже 200 колишніх солдатів Північної Кореї хоче використати свої внутрішні знання для психологічного тиску на колишніх співвітчизників. Для цього вони хочуть поїхати в Україну.﻿ З посиланням на South China Morning Post, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пише видання, кожен з охочих дезертирів має від семи до десяти років військової служби.

Вони прагнуть використати свої знання про армію Північної Кореї, щоб дезорганізувати і деморалізувати війська, відправлені воювати в Україні, експлуатуючи їх психологічні вразливості.

Наразі відомо, що всі охочі проживають у Південній Кореї.

Солдати КНДР у Росії

США вже підтвердили присутність північнокорейських військових у Росії. За даними Білого дому, солдати КНДР прибули на кораблях і проходять навчання на полігонах. За інформацією української розвідки, в Росію могли перекинути близько 12 тисяч північнокорейських військових, частина з яких перебуває в Курській області.

У Південній Кореї вважають, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових. А до грудня їх кількість збільшиться до 10 тисяч солдатів.