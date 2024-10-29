Ізраїль заборонив діяльність агентства ООН на своїй території

Ізраїльський парламент проголосував за схвалення двох законопроєктів, які забороняють діяльність Агентства ООН з допомоги та організації робіт в Ізраїлі (UNRWA).﻿﻿ Про це пише The Times of Israel, повідомляє Українська правда.

Ізраїль стверджує, що понад 10 відсотків співробітників UNRWA в Секторі Гази пов'язані з терором, а навчальні заклади під егідою організації постійно підбурюють до ненависті до Ізраїлю і прославляють терор.

У другому законопроєкті, запропонованому законодавцями для обмеження діяльності UNRWA, забороняється державним органам влади вступати в будь-які контакти з UNRWA, що фактично суттєво обмежить його діяльність в Секторі Гази та на Західному березі річки Йордан.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що прийняття цих законопроєктів стане "катастрофою", а віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель попередив, що це "матиме катастрофічні наслідки".

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін також висловили стурбованість законопроєктами, заявивши, що "введення в дію таких обмежень зруйнує гуманітарну допомогу в Газі", а також надання "життєво важливих" послуг у Східному Єрусалимі.

Нагадаємо, у лютому ЦАХАЛ виявив підземний дата-центр ХАМАС безпосередньо під штаб-квартирою UNRWA у Секторі Гази. ЦАХАЛ також неодноразово завдавав ударів по командних центрах ХАМАС і бойовиках, які переховуються в школах UNRWA.