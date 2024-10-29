У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
За останню добу з 28 на 29 жовтня, росіяни втратили на фронті 1360 солдатів, 9 бойових броньованих машин і майже 90 одиниць автомобільної техніки, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 692 080 (+1360) осіб ліквідовано;
- танків - 9129 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 18 404 (+9) од.;
- артилерійських систем - 19 917 (+45) од.;
- РСЗВ - 1241 (+1) од.;
- засоби ППО - 984 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 939 (+72) од.;
- крилатих ракет - 2625 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 27 749 (+89) од.;
- спеціальної техніки - 3566 (+10) од.