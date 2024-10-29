У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

За останню добу з 28 на 29 жовтня, росіяни втратили на фронті 1360 солдатів, 9 бойових броньованих машин і майже 90 одиниць автомобільної техніки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно склали: