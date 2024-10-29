Частині чорнобильців скасують доплату до пенсії – депутатка

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту до першого читання проєкт бюджету на 2025 рік та проєкт Бюджетних висновків. Серед іншого пропонується скасувати надбавки для частини пенсіонерів-чорнобильців.﻿ Про це заявила голова комітету Роксолана Підласа, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Так звана "чорнобильська пенсія" (доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення) буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік" , - написала вона.

За її даними, "ціна питання виплати пенсій новим "поселенцям" - близько 15 млрд гривень".

Крім того, комітет пропонує скасувати Дорожній фонд у бюджеті обсягом 43,2 млрд гривень.

Водночас комітет відмовився скасувати норму про збільшення зарплати прокурорам на 3 млрд гривень.

Підласа повідомила, що розгляд бюджету в першому читанні відбудеться найближчим днями.

Пенсіонери-чорнобильці

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні налічувалося 10,517 млн пенсіонерів.

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів-чорнобильців в Київській області - 206 тисяч. У Житомирській області - 89 тисяч, у Рівненській - 94 тисячі.

Крім того, у Черкаській області 39 тисяч, у Волинській області 36 тисяч, у Вінницькій області та Києві по 29 тисяч пенсіонерів-чорнобильців.

Особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, призначається державна та додаткова пенсії.

Зокрема пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи: