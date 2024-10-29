Окупанти вдарили по Україні ударними безпілотниками: скільки збила ППО

У ніч на 29 жовтня російські війська застосували для ударів по Україні безпілотники типу Shahed та дронів невстановленого типу, а також ракету "Іскандер-М". Сили ППО збили 26 безпілотників, ще 20 було локаційно втрачено, а один – повернувся в Росію.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 48 "Шахедів" та дронів невстановленого типу з напрямків Орел, Курськ (РФ). Балістичну ракету "Іскандер-М" окупанти запустили з Криму по Кривому Рогу. Також авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в Росію" , – йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.