Китай відреагував на вибори у Грузії: Поважаємо вибір народу

Китай стримано прокоментував результати парламентських виборів у Грузії, заявивши, що поважає вибір грузинського народу та готовий працювати з усіма сторонами над розвитком двосторонніх відносин. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи результати парламентських виборів у Грузії, повідомляє Укрінформ.

"Китай поважає вибір грузинського народу і щиро бажає Грузії стабільності та процвітання" , - сказав Лінь. ﻿

Водночас, він утримався від привітань на адресу партії влади "Грузинська мрія", яка за попередніми даними Центральної виборчої комісії Грузії здобула понад 54% місць у законодавчому органі країни.

"Китай готовий працювати з усіма сторонами для сприяння безперервному розвитку китайсько-грузинських відносин" , - додав дипломат.

Китай і Грузія наприкінці липня минулого року оголосили про підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства. Тбілісі у вересні того ж року скасував візовий режим для громадян КНР, а Пекін зробив такий же крок у лютому цього року, і від травня громадянам Грузії не потрібні візи для поїздок до Китаю.

Нагадаємо, міжнародні спостерігачі заявили про тиск і залякування на виборах у Грузії. Міжнародна місія зі спостереження за парламентськими виборами у Грузії налічувала 529 представників із 42 країн, зокрема 380 експертів БДІПЛ, 60 парламентаріїв і співробітників Парламентської асамблеї ОБСЄ, 39 представників від ПАРЄ, 38 – від Парламентської асамблеї НАТО і 12 – від Європарламенту.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати вибори до парламенту, результати яких назвала "тотально сфальсифікованими".

Центральна виборча комісія Грузії опублікувала попередні результати голосування на парламентських виборах, згідно з якими партія влади "Грузинська мрія – Демократична Грузія" здобула 54,273%. Партія експрезидента Грузії Саакашвілі "Єдність – Національний рух", "Коаліція за зміни", опозиційні партії "Гахарія – за Грузію" та "Лело" заявили, що не визнають результатів парламентських виборів.

Опозиційні партії у Грузії, які не визнають результатів парламентських виборів 26 жовтня, вимагають проведення повторних виборів, які має організувати «міжнародна адміністрація».