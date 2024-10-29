15% українців стежать за російськомовних блогерів – опитування

Близько половини респондентів (48%) не стежать за російськомовними блогерами, при цьому з них 23% не дивилися їх і раніше. Водночас 15% дивляться російськомовних блогерів і не планують себе обмежувати.﻿ Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Rakuten Viber, повідомляє Економічна правда.

Крім того, 30% респондентів споживають російськомовний контент іноді, якщо немає альтернативи (наприклад, на цікаву для них тему), 25% дивилися раніше, але припинили, 7% дивляться, але планують позбутися цієї звички, знайшовши українські або іноземні аналоги.

Згідно з результатами опитування, кожен п'ятий респондент (20%) може повертатися до улюблених або старих треків, тоді як 35% відмовилися від такої музики, хоча раніше слухали, 17% ніколи не слухали, 13% слухають тільки якщо артист має проукраїнську позицію, стільки ж зазначили, що слухають і це їх не бентежить, ще 2% слухають, але планують це змінити.

Також 67% опитаних зазначили, що помічали, що російськомовний контент споживають діти в їхньому оточенні. так хочуть, 10% не знають таких випадків, 5% зазначили, що діти не споживають такого контенту, оскільки не мають до нього доступу.

В опитуванні взяли участь близько 7 тис. респондентів. Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування.

В Україні Rakuten Viber встановлено на 98% смартфонів. Rakuten Viber є частиною японської Rakuten Group, Inc., світового технологічного лідера у сфері фінтеху, електронної комерції, цифрового контенту та комунікаційних послуг.