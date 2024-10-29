Комітет Ради розгляне демобілізацію обмежено придатних до 25 років

Верховна Рада доручила оборонному комітету розглянути законопроект щодо демобілізації обмежено придатних. Мова про чоловіків молодших 25 років, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

"Рада доручила комітету з нацбезпеки розглянути законопроект про звільнення з військової служби мобілізованих обмежено придатних 18-25 років" , - написав Гончаренко.

Він додав, що після того, як ініціативу розгляне комітет, її мають винести на голосування у Раді.

Демобілізація обмежено придатних

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада вирішила заборонити мобілізацію обмежено придатних чоловіків у віці від 18 до 25 років. Було прийнято відповідний закон.

Під час розгляду законопроекту у першому читанні у ньому була присутня норма про демобілізацію обмежено придатних до 25 років.

Але перед другим читанням комітет з питань нацбезпеки оборони та розвідки вирішив прибрати з документа таку пропозицію.

10 жовтня спікер Ради Руслан Стефанчук заявляв, що демобілізація обмежено придатних до 25 років поки що неможлива, оскільки це може погіршити ситуацію на фронті.