У комунікації США з Україною виникають проблеми через англійську Зеленського та Єрмака - FAZ

У контактах між Україною і США на найвищому рівні, зокрема і щодо перспектив запрошення в НАТО, сформувалася досить специфічна проблема комунікації - зокрема через те, що окремі керівники України намагаються говорити англійською без перекладачів, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у статті впливового німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung під назвою Особливий шлях канцлера (Der Sonderweg des Kanzlers), яка вийшла на обкладинці недільного номеру FAZ від 27 жовтня. Матеріал аналізує як позиції союзників по НАТО щодо перспектив запрошення України до Альянсу, так і очікування офіційного Києва та можливу готовність української сторони до низки компромісів.

Автори публікації поспілкувалися з низкою джерел в Україні, США та Франції і стверджують, що президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак на переговорах з американцями часто розмовляють англійською самі замість того, щоб витрачати час на перекладачів.

«Проте англійська у Зеленського лише посередня, а у Єрмака — відверто погана. Відтак американці, як кажуть [джерела FAZ], часто не впевнені, чи вони правильно розуміють двох провідних політиків України, коли контактують з ними напряму. Вони [представники США] також не можуть оцінити й те, чи їхні власні пояснення були коректно зрозумілі [українською стороною]» , — пише німецьке видання.

Попри ці труднощі, згідно з інформацією від українських джерел, група американських чиновників у Раді національної безпеки США нині працює над тим, як уможливити запрошення України в НАТО.