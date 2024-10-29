ГУР підпалило мерію та автопарк поліції в Ханти-Мансійському окрузі РФ - ЗМІ

У понеділок, 28 жовтня в результаті успішної операції Головного управління розвідки Міноборони України в російському місті Мегіон Ханти-Мансійського автономного округу згоріла будівля місцевої адміністрації. З посиланням на джерело у спецслужбах, повідомляє Новое время.

За словами співрозмовника, у вибиті три вікна першого поверху мерії залили напалм та підпалили. Після цього на гарячу лінію ФСБ надійшов дзвінок з повідомленням про замінування будівлі. Поки з’ясовувалась інформація про те, чи дійсно в будівлі є вибухівка, пожежники очікували дозволу на активну роботу.

У цей час вогонь охоплював дедалі ширшу площу, у результаті чого була повністю знищена канцелярія, кабінет заступника мера та декілька інших приміщень, зазначило джерело.

Співрозмовник зауважив, що коли спеціальні та рятувальні служби міста Мегіон почали ліквідовувати пожежу, напалм уже був розлитий на автомобілі місцевої поліції на парковці, що охоронялась. У результаті другої пожежі знищено щонайменше п’ять поліцейських автомобілів, додало джерело.