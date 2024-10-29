Держборг України перетнув позначку 6,4 трлн грн

Станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,4 трлн грн, або 155,56 млрд доларів. З посиланням на пресслужбу Мінфіну, повідомляє Економічна правда.

Зокрема, державний борг України становив 6,1 трлн грн (95,52 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 148,59 млрд доларів, з якого:

Зовнішній борг становив 4,39 трлн грн (68,60 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 106,72 млрд доларів.

(68,60 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 106,72 млрд доларів. Внутрішній борг становив 1,72 трлн грн (26,92 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 41,87 млрд доларів.

Гарантований державою борг України становив 286,98 млрд грн (4,48%), або 6,97 млрд доларів, зокрема: