У Лівані австрійські миротворці ООН отримали поранення внаслідок ракетного удару

Вісім військових Збройних сил Австрії, які служать у складі сил ООН у Лівані зазнали поранень внаслідок ракетної атаки. З посиланням на Die Presse, повідомляє Європейська правда.

Як зазначило видання, у складі сил ООН у Лівану служать 158 австрійських військових, з яких восьмеро зазнало поранень.

"Близько чотирьох ракет влучили у велику територію табору ООН в Накурі" , – повідомив речник армії, полковник Міхаель Бауер.

За його словами, осколки щонайменше однієї ракети влучили в австрійських солдатів. Поранення були незначними, а в деяких випадках – лише садна.

За словами Бауера, спочатку не було зрозуміло, хто випустив ракету, а пізніше сили ООН оголосили, що ракета, очевидно, прилетіла з півночі, а отже, ймовірно, була випущена "Хезболлою" або союзним з нею угрупуванням.