США закликали Китай натиснути на КНДР, щоб вона забрала війська із Росії - CNN

Сполучені Штати прагнуть скористатись впливом Китаю на Північну Корею, аби остання повернула війська, відправлені в Росію для подальшої участі у війні проти України.﻿ Про це з посиланням на джерела передає телеканал CNN, повідомляє Європейська правда.

За словами анонімного американського посадовця, США закликали Китай, який підтримує відносини з Пхеньяном, втрутитися і натиснути на КНДР, аби вона повернула свої війська.

Крім того, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван доручив організувати зусилля, аби інші країни також звернулися до Пекіна "стосовно нашого занепокоєння з приводу відправки КНДР військ до Росії і наслідків цього", додало джерело.

Водночас співрозмовники CNN, як пише телеканал, "не налаштовані оптимістично" щодо того, що Китай стане на заваді планам Північної Кореї – зокрема тому, що підтримує російський військово-промисловий комплекс.

За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.

У США раніше заявили, що проводять консультації з Україною, а також іншими союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на перекидання військ КНДР до Росії.