DeepState: Окупанти захопили ще два населені пункти в Донецькій області
У ніч проти 30 жовтня аналітики проєкту DeepState оновили карту, зазначивши, що російські війська окупували ще два населені пункти Донецької області. Про це йдеться в повідомленні DeepState, повідомляє Українська правда.
"Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку, а також просунувся у Селидовому та Ясній Поляні", – повідомляє проєкт.
Нагадаємо, раніше DeepState повідомляв, що росіяни окупували місто Гірник у Донецькій області.