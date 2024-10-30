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DeepState: Окупанти захопили ще два населені пункти в Донецькій області

DeepState: Окупанти захопили ще два населені пункти в Донецькій області
Фото: Facebook

У ніч проти 30 жовтня аналітики проєкту DeepState оновили карту, зазначивши, що російські війська окупували ще два населені пункти Донецької області.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні DeepState, повідомляє Українська правда.

"Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку, а також просунувся у Селидовому та Ясній Поляні", – повідомляє проєкт.
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Мапа: Deep State

Нагадаємо, раніше DeepState повідомляв﻿, що росіяни окупували місто Гірник у Донецькій області.

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