DeepState: Окупанти захопили ще два населені пункти в Донецькій області

У ніч проти 30 жовтня аналітики проєкту DeepState оновили карту, зазначивши, що російські війська окупували ще два населені пункти Донецької області.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні DeepState, повідомляє Українська правда.

"Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку, а також просунувся у Селидовому та Ясній Поляні" , – повідомляє проєкт.

Мапа: Deep State

Нагадаємо, раніше DeepState повідомляв﻿, що росіяни окупували місто Гірник у Донецькій області.