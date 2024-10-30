Євросоюз встановив остаточні мита на імпорт електрокарів з Китаю

Європейська комісія завершила антисубсидійне розслідування щодо імпорту електромобілів з Китаю та запровадила компенсаційні мита строком на п'ять років. Найбільші китайські автовиробники сплачуватимуть від 17% до 35,3% мита у зв'язку з загрозою економічних збитків для виробників ЄС через несправедливе субсидування, йдеться на сайті Єврокомісії, повідомляє ЛігаБізнес.

"Розслідування показало, що ланцюжок створення вартості BEV [акумуляторні електромобілі] у Китаї виграє від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічної шкоди для виробників BEV у ЄС" , – йдеться комюніке ЄК.

Розмір мит для різних виробників відрізнятиметься:

BYD: 17,0%;

Geely: 18,8%;

SAIC: 35,3%;

Tesla: 7,8%;

Інші компанії, що співпрацювали під час розслідування: 20,7%;

Компанії, що не співпрацювали: 35,3%.

Ці мита додаються до чинної ставки в 10%.

Єврокомісія буде моніторити ефективність заходів і залишає можливість для переговорів з Китаєм щодо альтернативних рішень.

Виробники також можуть запросити прискорений перегляд для встановлення індивідуальної ставки мита.

Антисубсидійне розслідування вперше анонсувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вересні 2023 року через швидке зростання експорту дешевих електромобілів з Китаю до ЄС. Мета цих заходів – забезпечити чесну конкуренцію та захистити європейську промислову базу.