Євросоюз встановив остаточні мита на імпорт електрокарів з Китаю
Європейська комісія завершила антисубсидійне розслідування щодо імпорту електромобілів з Китаю та запровадила компенсаційні мита строком на п'ять років. Найбільші китайські автовиробники сплачуватимуть від 17% до 35,3% мита у зв'язку з загрозою економічних збитків для виробників ЄС через несправедливе субсидування, йдеться на сайті Єврокомісії, повідомляє ЛігаБізнес.
"Розслідування показало, що ланцюжок створення вартості BEV [акумуляторні електромобілі] у Китаї виграє від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічної шкоди для виробників BEV у ЄС", – йдеться комюніке ЄК.
Розмір мит для різних виробників відрізнятиметься:
- BYD: 17,0%;
- Geely: 18,8%;
- SAIC: 35,3%;
- Tesla: 7,8%;
- Інші компанії, що співпрацювали під час розслідування: 20,7%;
- Компанії, що не співпрацювали: 35,3%.
Ці мита додаються до чинної ставки в 10%.
Єврокомісія буде моніторити ефективність заходів і залишає можливість для переговорів з Китаєм щодо альтернативних рішень.
Виробники також можуть запросити прискорений перегляд для встановлення індивідуальної ставки мита.
Антисубсидійне розслідування вперше анонсувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вересні 2023 року через швидке зростання експорту дешевих електромобілів з Китаю до ЄС. Мета цих заходів – забезпечити чесну конкуренцію та захистити європейську промислову базу.