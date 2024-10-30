Вибори у США: у двох штатах підпалили урни для голосування

У двох штатах США за менше ніж тиждень до виборів президента, підпалили урни для голосування. Згоріли сотні бюлетенів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Інциденти сталися на північному заході США у Портленді (штат Орегон) та Ванкувері (штат Вашингтон) у понеділок, 28 жовтня. У Портленді внаслідок пожежі не багато бюлетенів було знищено, але у Ванкувері згоріли сотні. Поліція ідентифікувала підозрілий автомобіль Volvo S-60 2001-2004 років біля пожежі в Портленді.

Вважається, що ці інциденти пов’язані з третім випадком, який стався 8 жовтня у Ванкувері. Тоді спробували підпалити виборчу скриньку.

The New York Times з посиланням на правоохоронні органи повідомила, що в обох містах були знайдені запалювальні пристрої з написами "Звільніть Газу". Слідчі шукають причетних до підпалів. Правоохоронці встановлюють, чи є підозрювані пропалестинськими активістами або провокаторами.

Видання CNN зв’язалось з поліцейським бюро Портленда, яке відмовилося коментувати повідомлення про надписи на пристроях, але зазначило, що їх відправили на судово-медичну експертизу, де їх дослідять на наявність "унікальних надписів і позначень".

За словами спостерігачів, урну для голосування в Портленді вже замінили, а правоохоронці у Малтномі та Ванкувері планують посилити патрулювання урн.

Вибори у США

У вівторок, 5 листопада, у США відбудуться вибори президента. Головними претендентами на пост президента є представник Республіканської партії Дональд Трамп та кандидатка від демократів Камала Гарріс.

За останнім опитуванням Reuters, Гарріс майже втратила перевагу над Трампом. У неї рівень підтримки 44% виборців, а у Трампа - 43%.