Президентку Грузії викликали до прокуратури після заяв про фальсифікацію виборів

Через заяви про фальсифікацію виборів президента Грузії викликають до прокуратури. Нагадаємо, що Саломі Зурабішвілі відмовилася визнати результати парламентських виборів, заявивши, що в країні відбулася "російська спецоперація", повідомляє Ехо Кавказу.

У заяві прокуратури Грузії зазначено, що відомство розпочало розслідування фактів можливого фальсифікування парламентських виборів на основі звернення Центральної виборчої комісії від 30 жовтня 2024 року за статтею 164(3) КК Грузії – "фальсифікація виборів".

"Згідно з заявою ЦВК та інформацією, поширеною в публічному просторі через засоби масової інформації, президент Грузії Саломе Зурабішвілі повинен мати докази можливого фальсифікування парламентських виборів 2024 року, у зв'язку з чим, відповідно до встановленого законом порядку, президент Грузії була запрошена на допит до слідчого відомства 31 жовтня поточного року" , – йдеться у заяві.

У прокуратурі Грузії обіцяють провести "усі необхідні слідчі та процесуальні дії, як зазначено у зверненні ЦВК, а також з метою вивчення фактів, озвучених президентом Грузії, представниками окремих політичних партій та наглядових місій".

"У рамках розслідування буде допитано всіх осіб, які можуть мати інформацію про передбачуваний злочинний факт. Також повідомляємо громадськості, що з метою вивчення окремих правопорушень, виявлених у передвиборчий період та в день виборів, правоохоронні органи активно ведуть розслідування у кількох кримінальних справах. Про результати розслідування прокуратура періодично інформуватиме громадськість" , – йдеться у заяві.

За даними ЦВК Грузії, "партія влади Грузинська мрія" отримала майже 54% голосів; опозиційні "Коаліція за зміни" – 11%, "Єдність – Національний рух" – 10%, "Сильна Грузія" – 8,8%, "Гахарія за Грузію" – 7,8%.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, "Коаліція за зміни", "Єдність-Нацрух" та "Сильна Грузія" не визнали підсумки виборів. Партія "Гахарія за Грузію" вважає, що "Грузинська мрія" придушила волю громадян Грузії і опубліковані результати виборів не відображають волі грузинського народу. Опозиція оголосила, що відмовляється від роботи у новому парламенті.

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