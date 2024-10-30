У Підмосков'ї спалахнув великий дослідницький інститут: що відомо
Пожежа спалахнула у середу, 30 жовтня, у Хотьково Московської області. Там горить великий дослідний інститут, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Пожежа сталася на території центрального науково-дослідного інституту спеціального машинобудування сьогодні зранку.
Дим від пожежі помітили у різних районах міста. Очевидців повідомляють, що вогонь охопив цех, де проводять випробування. Проте російські МНСники стверджують, що нібито спалахнув утеплювач, постраждалих немає.
Варто зазначити, що центральний науково-дослідний інститут спеціального машинобудування у Хотьково - це велике підприємство в галузі проектування та виробництва конструкцій з полімерних композитних матеріалів для ракетно-космічної техніки, нафтохімічного машинобудування, транспортної, енергетичної та інших галузей.
На підприємстві здійснюють конструкторські та технологічні розробки:
- місткості та балони високого тиску;
- сітчасті конструкції;
- корпуси транспортних та пускових контейнерів№
- розтруби;
- спеціальні склопластикові вироби;
- амортизатори;
- методи виготовлення конструкцій;
- стендове та випробувальне обладнання для відпрацювання виробів.
На цьому підприємстві роблять деталі для російських космічних ракет-носіїв "Протон" та "Аріан". У мережі також зазначають, що інститут розробив композиційні матеріали та контейнер для ракетного комплексу "Тополь", ракети якого можуть нести ядерний заряд.
Нагадаємо, цієї ночі, 30 жовтня, у місті Желєзногорськ Курської області сталася пожежа. Росіяни заявили, що вогонь спалахнув через нібито атаку дронів.
Також днями у Воронезькій області дрони уразили спиртзаводи, там спалахнули потужні пожежі. Як повідомлялося, росіяни на спиртзаводах виготовляють паливо для потреб армії.