Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав інтерв’ю скандальній пропагандистці Ользі Скабеєвій, в якому, зокрема, поміркував про підриви газопроводів "Північний потік 1,2" і про "втому" на Заході від розв’язаної РФ війни, повідомляє Європейська правда.

Уривки з інтерв’ю оприлюднила сама пропагандистка.

Зокрема, в ході інтерв’ю Фіцо назвав "дурницею" версію про те, що "Північні потоки" підірвали українські офіцери.

Він також поділився своїми думками про "втому" від війни в Україні, зазначивши, зокрема, що "у квітні 2022 року на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні".

"І сьогодні ми всі дивимося на цю війну, і я відчуваю, вибачте за відвертість, – ми відводимо погляд і кажемо: "Ось вам зброя, ось вам гроші, воюйте, тільки не набридайте нам цим, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною", – каже словацький прем’єр.

Зазначимо, що прем’єр Словаччини у своїх промовах часто повторює російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву Путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.

Ще в серпні 2023 року тоді ще кандидат у прем’єр-міністри Фіцо говорив, що війна в Україні почалася у 2014 році, "коли українські нацисти і фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі і в Луганську".

А у річницю повномасштабного вторгнення він заявив, що війна почалась із "розгулу українських неонацистів".