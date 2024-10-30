В Україні зростає споживання електроенергії: в "Укренерго" назвали причину

Через зниження генерації на побутових сонячних електростанціях станом на 09:30 30 жовтня споживання електроенергії на 3,7% перевищує показники попереднього дня. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні, 30 жовтня, станом на 9:30, споживання було на 3,7% вищим, ніж попереднього дня – у вівторок, 29 жовтня. Це пояснюється зміною погодних умов у більшості регіонів – хмарністю та, відповідно, зниженням ефективності роботи побутових СЕС" , - йдеться у повідомленні.

Імпорт електроенергії 30 жовтня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 5 015 МВт-год.

Як повідомлялося, європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила максимально допустиму спроможність України та Молдови для імпорту електроенергії на 400 МВт - до 2,1 ГВт із 1 грудня.