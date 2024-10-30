Перед наступом на Курщину Україна просила далекобійну зброю – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про причини початку Курської операції. За його словами, коли розвідка отримала дані про підготовку росіянами наступу на Харків, то Київ звернувся до партнерів з проханням допомогти далекобійною зброєю, аби це зупинити, повідомляє Лівий берег.

Союзників проінформували, що потрібно зруйнувати російські засоби на її території, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю медіа Північної Європи. Але партнери такого дозволу не дали.

Тому Україні довелося воювати з окупантами вже на території Харківської області. Росіяни змогли зруйнувати деякі лінії, але їх зупинили. А після цього з'явилася інформація, що вони те саме збираються робити на півночі. Путін сказав про це публічно: що він хоче створити там "буферні зони". І Путіну ніхто не відповів.

"Буферну зону через нашу північ, схід, усю нашу територію. Що це значить? Він сказав публічно 10-30 кілометрів нашої території. Це сотні сіл і міст. Коли ми зрозуміли, що ніхто не дасть нам далекобійної зброї, а вони руйнують нас зі своєї території, щоб створити буферну зону на півночі, звісно, ми вирішили піти на Курськ, щоб створити щось схоже на буферну зону на їхній території" , – розповів президент.

Він нагадав, що ворог атакував на півночі і школи, і лікарні, і будинки. І тепер Україна взяла під контроль певну частину Курської області.

Зеленський наголосив, що Україна не намагалася брати під контроль якісь українські підприємства чи енергетичні об'єкти.