Зеленський розповів, як реагує Захід на участь військ КНДР у війні

Україна не наполягатиме на участі військ Заходу у війні. Навіть попри участь військ КНДР на боці окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

"Не впевнений, чесно кажучи. Я знаю, що всі ставляться до цього скептично й дуже обережно. І ми ніколи не наполягали, ніколи не проштовхували цю ідею й ніколи не говорили про неї детально. Я маю на увазі, що це дуже небезпечно", -сказав він.

За словами президента, коли не має такого рішення від лідерів і від суспільств, дуже небезпечно порушувати цю тему, тому що можна втратити будь-яку іншу підтримку.

"Ми не можемо порушувати цю тему. Це не може бути лише нашою публічною волею, тому що інакше це може зруйнувати всю іншу підтримку, і ми не можемо ризикувати втратою підтримки, як ми вже маємо", - констатував голова держави.

Участь військ КНДР у війні

8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомив, що КНДР може відправити свої війська в Україну, щоб воювати на боці РФ. Пізніше стало відомо про 12 тисяч північнокорейських солдатів.

Як зазначав голова ГУР Кирило Буданов, військові КНДР почнуть воювати проти України в листопаді. Зокрема, раніше стало відомо, що у Владивостоці перебувають 1500 солдатів спецназу КНДР.

Днями в Центрі нацопору заявили, що солдати КНДР вже знаходяться на території Курської області і розпочали злагодження. За останніми даними, Росія відправила до Курської області близько 3 тисяч військових Північної Кореї, які знаходяться в 50 км від кордону з Україною.