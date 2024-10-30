Зеленський про план перемоги: деякі партнери кажуть "ви хочете надто багато"

Частина партнерів, відгукуючись про план перемоги, вважають, що Україна хоче "надто багато". Але це не так, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в його інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

"Ми розробили план перемоги й передали його їм. Коли ми пропонуємо щось партнерам, вони завжди кажуть: "Так, але це залежить від волі одних та інших". Ні, цей план залежить лише від волі партнерів, а не від волі Росії, лише від волі партнерів", - сказав він.

За словами президента, партнери мали ухвалити цей план, і багато країн почали його приймати.

"Але багато країн почали нам казати, знаєте, трохи тиснути на нас - деякі лідери мовляв, ви хочете занадто багато. Занадто багато для чого? Ми просто хочемо жити. Це занадто? Просто жити. Ось про що йдеться в плані перемоги, ось про що північ, схід, Курська операція", - зазначив Зеленський.

План перемоги Зеленського

На початку вересня президент Володимир Зеленський анонсував план перемоги у війні. Як повiдомлялось, план перемоги президента України Володимира Зеленського спрямований на те, щоб примусити РФ до переговорів і на умовах Києва.

Спочатку текст плану перемоги Зеленського був невідомий. Сам президент описував його як "зрозумілий" та "відвертий". Першим документ був поданий президенту США Джо Байдену, оскільки план досить серйозно зав'язаний на допомозі США. Згодом з ним ознайомилися й інші партнери.

Вже 16 жовтня Зеленський виступив у Раді, представивши план перемоги. Там стало відомо, що документ складається з п'яти пунктів та трьох таємних доповнень. Зокрема, секретна частина публічно ніде не розголошувалась. Зміст секретного розділу відомий найближчим партнерам і публікувати його не можна.

У той же час, буквально вчора NYT написало, що у секретній частині плану перемоги Київ хоче отримати ракети Tomahawk. Зеленський вже відреагував на "злив" секретних даних із плану перемоги.