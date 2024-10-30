Країни НАТО не передали Україні обіцяну кількість систем ППО – Зеленський

Країни НАТО пообіцяли надати Україні шість-сім систем захисту неба, але на сьогодні вони все ще не передані. Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, повідомляє Ліга.net.

За словами президента, країни НАТО напередодні саміту у Вашингтоні, що відбувся у липні, сказали, що не готові бачити Україну в Альянсі поки триває повномасштабна війна. Натомість вони запропонували посилити протиповітряну оборону.

"(Вони сказали): "Ми не готові зробити більш рішучі кроки в цьому напрямку. Але готові передати вам, наприклад, шість-сім конкретних систем, які захистять ваше небо" , – процитував союзників Зеленський.

Він зазначив, що не можна порівняти дві ці речі – запрошення до НАТО та посилення ППО, але Україна погодилася на пропозицію. Президент наголосив, що системи ППО є критично важливими для України й було б ризиковано втрачати таку можливість.

За словами Зеленського, домовилися про постачання до 1 вересня, але станом на 30 жовтня ця кількість систем не була передана. Він наголосив, що Україна розраховувала на цю допомогу напередодні третьої зими з відключеннями світла та іншими "випробуваннями".