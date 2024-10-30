РФ заробила на тіньовому флоті коштів більше, ніж вся допомога Заходу - Зеленський
Росія заробляє на тіньовому флоті 10-12 мільярдів доларів на місяць. Цей бізнес приніс їй більше коштів, ніж вся допомога від партнерів Україні за період війни, повідомляє Укрінформ.
Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час інтерв’ю з представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.
«Ми вважаємо, що Росія заробляє на тіньовому флоті від 10 до 12 мільярдів (доларів) на місяць. Якщо порахувати усю підтримку, яку Україна отримала за час війни від усіх партнерів, то ви побачите, що їхній флот приніс їм більше грошей. Тож санкції не працюють, якщо вони можуть заробляти такі великі гроші. Точніше, працюють, але не на сто відсотків», - зазначив Зеленський.