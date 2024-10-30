РФ заробила на тіньовому флоті коштів більше, ніж вся допомога Заходу - Зеленський

Росія заробляє на тіньовому флоті 10-12 мільярдів доларів на місяць. Цей бізнес приніс їй більше коштів, ніж вся допомога від партнерів Україні за період війни, повідомляє Укрінформ.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час інтерв’ю з представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.