Зеленський анонсував нове засідання "Рамштайну"

Задля миру Україна пропонує лише ті ідеї, які реально допоможуть цьому. Вже відомо контури зустрічі у форматі "Рамштайн". Про це президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе досягти справжнього миру. Зокрема, не втомлюється це пояснювати, зокрема нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим.

"Також уже бачимо й контури зустрічі у форматі "Рамштайн", яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю і щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими" , - сказав Зеленський.

На початку жовтня повідомлялось, що президент США Джо Байден переніс свій візит до Німеччини, де мав очолити зустріч у форматі "Рамштайн".

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що зустріч все ще може пройти до кінця жовтня.

Але прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що "Рамштайн" відбудеться у листопаді, варто зауважити, що у США на початку листопада відбудуться президентські вибори - вони призначені на 5 листопада. Можливо, "Рамштайн" відбудеться до цієї дати.