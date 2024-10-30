Президент Грузії Зурабішвілі відмовилася йти на допит до прокуратури

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася йти на допит до прокуратури в межах розслідування через ймовірні фальсифікації на парламентських виборах.﻿ Із посиланням на SOVA.news, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Президент Грузії стверджує, що її виклик до прокуратури "дивним чином збігається з вказівками Дмитра Медведєва". Заступник голови Ради безпеки Росії напередодні закликав "усунути з посади та заарештувати" Зурабішвілі.

"Я звертаюся до прокуратури, ви підзвітні народу, громадськість вимагає від вас негайного розслідування, а не моїх доказів, і ніхто не очікує, що прокуратура в цій ситуації сьогодні почне очевидні політичні процеси проти президента" , - зазначила вона.

Зурабішвілі наголосила, що не має наміру з'являтися в прокуратурі, й закликала її "уникати політичного зведення рахунків".

"Ба більше, у цей момент наші партнери теж на це дивляться - чи зможе прокуратура бути незалежною, неупередженою. Тож нехай прокуратура почне свою роботу, а президент займеться своєю. Як президент я продовжу свою роботу і не збираюся звітувати перед прокуратурою" , - додала вона.

Нагадаємо, 30 жовтня прокуратура Грузії на підставі звернення Центральної виборчої комісії розпочала розслідування "за фактом передбачуваного шахрайства на парламентських виборах, що має ознаки злочину", передбаченого відповідною статею Кримінального кодексу Грузії. У зв'язку з цим президента Саломе Зурабішвілі викликали на допит.

У прокуратурі запевняють, що одночасно проведуть усі необхідні слідчі та процесуальні дії, як зазначено у наказі ЦВК, з метою вивчення фактів, озвучених президентом Грузії, окремими політичними партіями та представниками спостережних місій.