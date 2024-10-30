Британія щорічно виділятиме на підтримку України 3 млрд фунтів стерлінгів

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз у середу, 30 жовтня, представила проєкт бюджету в британському парламенті, де уряд обіцяє збільшувати фінансування на оборону та зберегти підтримку України, повідомляє Європейська правда.

Виступаючи в парламенті, Рівз наголосила, що в Британії видатки суттєво перевищують доходи, тому низку статей бюджету чекають скорочення, а частину податків підвищать.

Водночас, говорячи про оборону, глава британського Мінфіну підкреслила, що фінансування буде збільшене для досягнення цілі у 2,5% ВВП.

"Сьогодні я оголошую про загальне збільшення бюджету Міністерства оборони на 2,9 мільярда фунтів наступного року, забезпечуючи, що Велика Британія гарантовано перевиконає наші зобов'язання в межах НАТО та забезпечить гарантовану військову підтримку Україні в 3 мільярди фунтів на рік так довго, як це буде потрібно" , – сказала Рівз.

Вона додала, що щорічна військова підтримка Україні буде збережена додатково до кредиту в розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів, який є частиною угоди "Групи семи" про використання заморожених російських активів.

Уряд Британії на чолі з лідером Лейбористської партії, прем'єром Кіром Стармером, що прийшов до влади в липні, раніше пообіцяв збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП та посилити свою роль у НАТО.

Що стосується підтримки України, то показник у 3 мільярди фунтів стерлінгів був закладений на 2024 рік попереднім урядом консерваторів на чолі з Ріші Сунаком.