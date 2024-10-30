Україна може стати членом ЄС до 2029 року – єврокомісар

Україна може стати членом Європейського Союзу (ЄС) впродовж п'яти наступних років, якщо виконає всі необхідні реформи, повідомляє Deutsche Welle.

Про це заявив єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї із посиланням на видання DW.

30 жовтня у Брюсселі презентували звіт про розширення ЄС, у якому йдеться про прогрес країн-кандидаток на вступ.

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї повідомив, що ЄС створив для України, Молдови та країн Західних Балкан додаткові інструменти, щоб "допомогти прискорити проведення реформ".

"Ми створили додаткові інструменти для країн Західних Балкан, Молдови та України, щоб допомогти їм прискорити проведення реформ. Ці інструменти називаються "План зростання", "План України", залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб все підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської Комісії" , — наголосив Варгеї.

Мандат нової Європейської комісії матиме повноваження до кінця 2029 року.

Нагадаємо, Єврокомісія готова відкривати перші переговорні кластери з Україною у 2025 році за виконання необхідних умов.