У Зеленського розкрили деталі плану на другий саміт миру

Україна готує план із трьох пунктів, який буде надано на другому саміті миру. Йде активна співпрація з країнами Глобального півдня. Про це розповів прес-секретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, підготовка до другого саміту миру все ще триває і це тема для окремої розмови. Він також розповів, що Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого саміту миру.

"Готуємо план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою" , - сказав Некифоров.

Україна проводить конференції для опрацювання пунктів формули миру, яка стане основою мирного плану, що його представлять РФ на другому саміті миру.

Проте Росія наразі відмовляється від участі. Для залучення Москви до діалогу Київ розробив план перемоги для партнерів, який Зеленський презентував у Раді.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що другий саміт миру може пройти в Індії, адже Київ готовий вислухати пропозиції інших країн щодо завершення війни, втім, на основі українського формату