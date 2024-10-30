У Польщі під час поліцейської операції помер українець

48-річний громадянин України загинув під час поліцейської операції неподалік міста Ключборк в Опольському воєводстві.﻿﻿ З посиланням на RMF FM, повідомляє Європейська правда.

Українець, як зазначається, приїхав для працевлаштування до однієї з фірм у селі Кшивізна, що під Ключборком. Власник фірми, за словами правоохоронців, викликав поліцію через агресивну поведінку чоловіка.

Коли поліцейські прибули на місце, громадянин України відмовився назвати себе і не реагував на їхні команди, хоча розмовляв польською мовою.

Поліцейська і патрульний вирішили доставити чоловіка до відділку для встановлення його особи, але він почав чинити опір. Правоохоронці намагалися надіти на нього наручники та застосовували різні прийоми.

Раптом 48-річний українець знепритомнів. Швидка допомога, яку викликали на місце, не змогла привести чоловіка до тями.

Польська прокуратура вже розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства. Призначено розтин, а також токсикологічну та гістопатологічну експертизи тіла померлого, пише RMF FM.