Шлюб онлайн в "Дія" став одним з найкращих винаходів світу за версією Time

Український портал Дія за версією американського журналу Time став одним із найкращих винаходів світу. Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Новое время.

Time щороку обирає 200 винаходів, що допомагають змінювати світ.

Федоров зазначив, що Дія потрапила до Time Best Inventions 2024 у категорії Застосунки та програмне забезпечення. Додаток отримав нагороду за Шлюб онлайн.

«Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу — наша українська Дія» , — зазначив Федоров.

Він подякував команді, яка працює над застосунком та користувачам.