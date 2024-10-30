Шлюб онлайн в "Дія" став одним з найкращих винаходів світу за версією Time
Український портал Дія за версією американського журналу Time став одним із найкращих винаходів світу. Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Новое время.
Time щороку обирає 200 винаходів, що допомагають змінювати світ.
Федоров зазначив, що Дія потрапила до Time Best Inventions 2024 у категорії Застосунки та програмне забезпечення. Додаток отримав нагороду за Шлюб онлайн.
«Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу — наша українська Дія», — зазначив Федоров.
Він подякував команді, яка працює над застосунком та користувачам.
«Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте Дію іноземцям… Ми змінюємо і змінюємося, щоб побудувати Україну, якою б пишався увесь світ. Дякую!», — написав Федоров.