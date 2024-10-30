Генштаб: На Покровському напрямку за добу знищено понад сотню окупантів

З початку доби на Покровському напрямку безповоротні втрати російської окупаційної армії становлять щонайменше 115 осіб﻿. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 30 жовтня, повідомляє Ділова столиця.

На даний час відбулося 134 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському та Покровському напрямках. Противник завдав по території України один ракетний та 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, одну ракету та 68 КАБ), використав для ураження 663 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. До того ж окупанти активно застосовуали авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванню піддавалися райони н.п. Малі Проходи, Кудіївка та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 20 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової та Загризового. На даний час тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів в районах Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. Досі точиться одне боєзіткнення, решту — наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог двічі протягом дня намагався прорвати нашу оборону в районах н.п. Верхньокам’янське та Білогорівка.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в одне бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

На Торецькому — атак не було, проте ворог завдав авіаційного удару некерованими ракетами по н.п. Дружба.

Ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах н.п. Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове 22 рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Чотири атаки тривають дотепер. Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 220 окупантів, 115 з них — безповоротно. Знищено два танки, одну артсистему, дві одиниці автомобільної техніки та один БпЛА окупантів, також пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, дві бойових броньованих машини та одну артсистему.

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки. На даний час українські воїни відбили 26 атак, 13 боєзіткнень досі триває.

На Времівському напрямку наші війська відбивали атаки противника, поблизу Богоявленки, Максимівки та Новоукраїнки – п’ять атак відбито, одна — триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних рубежів поблизу н.п. Чарівне. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку агресор завдав авіаційних ударів по н.п. Мала Токмачка та Преображенка. Всього було застосовано 14 авіабомб.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на даний час по її території завдано 19 ударів 20 російськими керованими авіабомбами.