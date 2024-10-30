У ЄС зафіксували вже кілька тисяч солдатів КНДР на території РФ
Європейський розвідувальний центр підтвердив присутність на території Росії кількох тисяч військовослужбовців із Північної Кореї. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Новое время.
Він підкреслив, що присутність військ КНДР на території Росії є грубим порушенням Статуту ООН і численних резолюцій Радбезу ООН.
«КНДР повинна зупинити надання підтримки російським військовим зусиллям. Продовження військової допомоги з КНДР для російської агресивної війни проти України зустріне відповідь. Євросоюз координує дії у цій справі з міжнародними партнерами», — наголосив високий представник ЄС.
Він повідомив, що цього тижня відвідає Японію і Республіку Корею, де зустрінеться з міністрами закордонних справ у рамках першого Стратегічного діалогу ЄС з обома країнами.
За інформацією США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч солдатів для тренувань на сході Росії. Частина цих військових уже перемістилися ближче до України.