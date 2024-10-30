У ЄС зафіксували вже кілька тисяч солдатів КНДР на території РФ

Європейський розвідувальний центр підтвердив присутність на території Росії кількох тисяч військовослужбовців із Північної Кореї.﻿ Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Новое время.

Він підкреслив, що присутність військ КНДР на території Росії є грубим порушенням Статуту ООН і численних резолюцій Радбезу ООН.

«КНДР повинна зупинити надання підтримки російським військовим зусиллям. Продовження військової допомоги з КНДР для російської агресивної війни проти України зустріне відповідь. Євросоюз координує дії у цій справі з міжнародними партнерами» , — наголосив високий представник ЄС.

Він повідомив, що цього тижня відвідає Японію і Республіку Корею, де зустрінеться з міністрами закордонних справ у рамках першого Стратегічного діалогу ЄС з обома країнами.

За інформацією США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч солдатів для тренувань на сході Росії. Частина цих військових уже перемістилися ближче до України.