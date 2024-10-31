ISW: Невизначеність щодо України не дозволяє РФ готуватися до виборів у Думу

Кремль намагається підготуватися до виборчої кампанії до Державної думи Росії у вересні 2026 року, але його невизначеність щодо перебігу війни в Україні свідчить про те, що російська влада не впевнена у тому, що Росія зможе перемогти у війні протягом наступних двох років.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Російське опозиційне видання "Медуза" повідомило 30 жовтня, що перший заступник голови Адміністрації президента Сергій Кирієнко не почав планувати "контури" думських виборів 2026 року, хоча зазвичай Кремль робить це за два роки до виборів.

Джерело, близьке до Адміністрації президента, повідомило "Медузі", що формування політики на думських виборах залежить від того, чи триватиме війна в Україні у 2026 році. "Медуза" також повідомила, що джерело в керівництві "Єдиної Росії" заявило, що неясно, чи повинні в кампанії "Єдиної Росії" 2026 року брати участь військовослужбовці або людина, яка "символізує повернення до мирного життя", як, наприклад, прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Політтехнолог, який працює з Кремлем і кількома регіональними урядами, заявив, що якщо війна продовжиться під час виборчої кампанії 2026 року, то Кремлю знадобиться "сила, яка спирається на ультрапатріотизм", наприклад, абсолютно нова політична партія або "трохи оновлена" партія "Справедлива Росія". Джерело заявило, що якщо війна закінчиться, то Кремлю знадобляться "помірковані сили".

Зокрема, "Справедлива Росія" провела з'їзд 26 жовтня і оголосила, що її новим політичним курсом буде "патріотичний соціалізм", який партія описала як необхідний під час війни Росії в Україні і який "міцно спирається на великі досягнення російської цивілізації і є найважливішою умовою подальшого розвитку [Росії]".

Ключові висновки ISW за 30 жовтня