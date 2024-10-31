Україна та Угорщина готують безпековий документ, зокрема, про НАТО – Зеленський
Готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною, частиною якого є питання безпеки, у тому числі щодо НАТО. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття, повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там є багато речей для того, щоб прибрати непорозуміння або відповісти на виклики сучасності, майбутнього і минулого. Щоб не підіймалося питання меншин. Точніше, питання може підійматися, але щоб воно швидко розв’язувалося, щоб не виникало питань між нашими державами. Ми дуже позитивно на це дивимося", – розповів Зеленський.
Частиною цього документа, за його словами, є питання безпеки.
"Найменше, що ми просимо в Угорщини, – не блокувати запрошення України в НАТО. Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати", – підкреслив президент.