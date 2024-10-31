"Укренерго": Споживання електрики сьогодні стабілізувалося

Станом на 09:30 31 жовтня споживання електроенергії в Україні відповідає рівню попереднього дня. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Споживання відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 31 жовтня станом на 9:30 воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у середу, 30 жовтня" , - йдеться у повідомленні.

Імпорт електроенергії у четвер запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 9 542 МВт-год.

Своєю чергою Міністерство енергетики повідомляє, що упродовж 30 жовтня енергетики відновили електропостачання 3163 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Як повідомлялося, якщо росіяни продовжать атакувати енергетичну інфраструктуру і ці атаки будуть для ворога вдалими, взимку можуть застосовуватися обмеження електроспоживання до 8 годин.