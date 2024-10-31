Пентагон: США готові захистити Південну Корею ядерною зброєю

Сполучені Штати повністю віддані захисту Південної Кореї та готові використовувати для цього будь-які засоби, включаючи ядерну зброю. Про це заявив на спільній прес-конференції з південнокорейським колегою за посадою Кім Ен Хьоном у середу, 31 жовтня, у Вашингтоні, міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Deutsche Welle.

Він підкреслив, що зобов'язання США щодо розширеного стримування залишаються непорушними. Вони "підкріплюються повним спектром американських оборонних засобів - звичайних ракетних систем, ядерних та передових неядерних озброєнь", пояснив Остін.

Водночас глава Пентагону повідомив про поновлення великомасштабних військових навчань із Південною Кореєю, що, за його словами, "значно зміцнить боєздатність" обох країн.

Ллойд Остін та Кім Ен Хен також закликали вивести північнокорейські підрозділи з Росії. Вашингтон "продовжить працювати з союзниками та партнерами, щоб утримати Росію від використання цих військ у бою", проте існує "висока ймовірність" того, що Москва не відмовиться від свого наміру, заявив Остін. За його словами, північнокорейські військові оснащені російською військовою формою та зброєю.

У свою чергу Кім Ен Хен попередив, що можлива участь військ КНДР у війні РФ проти України "може призвести до ескалації загроз на Корейському півострові". Це пов'язано з тим, що в обмін на використання своїх підрозділів Пхеньян "з високою ймовірністю" вимагатиме від Москви передачу технологій для підтримки програм озброєння КНДР, зокрема ядерної зброї, міжконтинентальних балістичних ракет і розвідувальних супутників, пояснив південнокорейський міністр.