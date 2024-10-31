Опитування показало, хто має найвищий рейтинг довіри серед військово-політичного керівництва України

Серед чинного військово-політичного керівництва країни найвищий рейтинг довіри демонструють колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять результати опитування, яке влаштувала Благодійна організація "Фонд досліджень майбутнього".

"В межах обох досліджень було заміряно рівень довіри до низки ключових діячів та впливових осіб. Зокрема, увага була зосереджена на довірі до Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Сергія Притули, Юлії Тимошенко, Валерія Залужного, Олександра Сирського та Кирила Буданова" , - йдеться в презентації результатів соціологічного дослідження.

Серед зазначених персон найбільшу довіру отримав Залужний, баланс довіри та недовіри до якого становить +59%. На другому місці за рівнем довіри опинився Буданов, баланс якого сягає +33,7%. Позитивну різницю між довірою та недовірою зберігає також Зеленський - +4,7%.

Інші політики, включені в дослідження, мають від’ємні показники балансу довіри. В Сирського рівень довіри трохи нижчий за рівень недовіри: різниця між ними становить -6,6%. Притула має дещо вищий рівень недовіри, що формує від’ємний баланс довіри в -10,9%. Баланс довіри-недовіри до Порошенка становить -55,1%. Рекордний рівень недовіри продемонструвала Тимошенко: -71,1.

"Суспільні настрої однозначно на боці лідерів військової сфери на тлі доволі стриманої або ж навіть негативної оцінки інших політичних фігур. Лідерство Валерія Залужного та Кирила Буданова, а також незначний негатив Олександра Сирського попри потужну критику в інформаційному полі очевидно свідчать про це. В цілому ми бачимо, що ціла низка персоналій має високу довіру українців – це гарна для України тенденція та сигнал, що суспільство не зневірене" , - констатують автори дослідження.

Безпосередньо опитування проводили компанії Info Sapiens (у телефонному режимі серед 1000 респондентів) та Active Group (онлайн-панель та телефонне опитування серед 2000 респондентів).