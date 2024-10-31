На Тайвані тайфун: евакуювали 6000 людей та скасували сотні авіарейсів

Тайфун "Конг-Рей" обрушився на Тайвань, постраждали щонайменше 27 осіб, 6200 людей евакуювали, скасовано сотні авіарейсів, повідомляє Укрінформ.

За даними вебсайту Tropical Storm Risk, тайфун "Конг-Рей" послабшав за ніч, але зберіг силу урагану четвертої категорії зі швидкістю вітру понад 250 кілометрів на годину. Викликані тайфуном сильні зливи й вітер спричинили зсуви ґрунту. Очікується, що на сході Тайваню випаде до 1,2 метра опадів.

Міста й округи острова оголосили 31 жовтня вихідним днем. За даними Міністерства транспорту Тайваню, скасовано майже 300 міжнародних авіарейсів, а також усі внутрішні рейси та 139 поромних перевезень до та з прилеглих островів. Залізничне сполучення продовжує функціонувати зі значним скороченням надання послуг пасажирам. Також було зупинено роботу фінансових ринків.

Із небезпечних районів Тайваню в середу ввечері евакуювали 6200 людей.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що привело в готовність 36 тис. військовослужбовців для допомоги в рятувальних роботах.

Тайванські метеорологи заявили, що "Конг-Рей", ймовірно, стане найпотужнішим з 1996 року тайфуном, який обрушився на Тайвань.