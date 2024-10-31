У жовтні суди винесли близько 100 рішень про амністію за перше СЗЧ

У жовтні цього року за матеріалами Державного бюро розслідувань суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях винесли близько сотні рішень не ув’язнювати військових за перше СЗЧ, а дозволити їм повернутися на службу.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні ДБР, повідомляє Українська правда.

Зокрема Франківський районний суд міста Львова ухвалив відповідне рішення щодо військовослужбовця, який у березні 2024 року самовільно залишив розташування військової частини на Донеччині.

Під час досудового розслідування кримінального провадження працівники ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його.

Затриманий пояснив, що довго перебував на передовій і просто не витримав навантаження, однак шкодує про скоєне.

Враховуючи, що військовослужбовець вчинив таке правопорушення вперше і готовий продовжувати службу, суд на підставі ч. 5 ст. 401 КК України постановив звільнити його від кримінальної відповідальності.

Наприкінці жовтня Володимир-Волинський міський суд Волинської області звільнив від кримінальної відповідальності військового, який у листопаді 2023 року самовільно залишив військову частину, що дислокувалась на Волині. Однак чоловік покаявся у скоєному та отримав письмову згоду командира військової частини поновити його на службі. На підставі цього суд прийняв ухвалу про звільнення його від кримінальної відповідальності.