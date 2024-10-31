Зеленський підписав закон про угоди зі слідством: подробиці

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12039 щодо вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості у провадженнях щодо корупційних правопорушень, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету Верховної Радми з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Вчора направлено на підпис – сьогодні вже законопроєкт про угоди зі слідством підписано. Саме як і треба було, 31 жовтня. Тому гроші по траншу на 4 млрд євро будуть" , – написав він у Телеграм.

Закон вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років.

При цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф.

за нетяжкі злочини: від 20 тис. до 120 тис. НМДГ

за тяжкі злочини: від 120 тис. до 6 млн. НМДГ.

за особливо тяжкі злочини: від 270 тис. до 12 млн. НМДГ

Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено.

При цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за вийнятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора.

У випадку коли мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант який повністю відшкодовує збитки, сплачує штарф та може отримати додатково конфіскацію.