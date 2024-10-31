В "Резерв+" у листопаді з'являться електронні відстрочки – Міноборони

Електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку "Резерв+" вже наступного місяця. Проте спочатку вони будуть доступні не для всіх.﻿ Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За її словами, сервіс електронних відстрочок вже реалізований, зараз його активно тестують. Цей сервіс з'явиться у листопаді в наступному оновленні "Резерв+".

Як пояснила заступниця міністра, першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Пізніше сервіс буде доступний для багатодітних батьків.

Черногоренко зазначила, що ця функція стала можливою завдяки плідній співпраці різних міністерств. Наприклад, у випадку зі студентами йдеться про Міністерство оборони та Міністерство освіти і науки.

"В першу чергу відстрочки для людей з інвалідністю безпосередньо. І працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок. Рухаємося до того, щоб всі категорії, які мають на відстрочку, могли оформити її онлайн" , - додала вона.

Заступниця міністр наголосила, що "Резерв+" розвивається як повноцінна альтернатива ТЦК. Згодом всі сервіси, які надає ТЦК, будуть доступні в мобільному застосунку.