У Німеччині судитимуть агента РФ, який готував зрив військової допомоги Україні

Федеральна прокуратура Німеччини оголосила обвинувальний акт 40-річному німецько-російському громадянину Дітеру С., який, як стверджується, планував диверсії на об'єктах німецької військової інфраструктури. З посиланням на Spiegel, повідомляє Європейська правда.

40-річного Дітера С., затриманого у квітні 2024 року, звинувачують у "членстві в іноземній терористичній організації" та "підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі".

Згідно з обвинувальним висновком, чоловік був членом терористичного угруповання "Донецька народна республіка" у грудні 2014 – вересні 2016 року, коли воював проти України.

Пізніше Дітер С. сконтактував з людиною, яка була пов'язана з російською спецслужбою, та принаймні з жовтня 2023 року обговорював можливі диверсійні дії в Німеччині, які мали на меті підірвати військову підтримку України з боку німецького уряду.

За даними Федеральної прокуратури Німеччини, серед іншого обговорювалися вибухи та підпали на об'єктах військової інфраструктури та промислових об'єктах – зокрема військовому навчальному центрі США в Графенвері, де також проходять підготовку українські військовослужбовці.

Ймовірний спільник Дітера С., 37-річний Александр Й., допомагав йому розвідувати можливі цілі, а також робив фото– і відеозйомку, наприклад, військових транспортних засобів, йдеться в обвинувальному висновку.

Як і Дітер С., Александр Й. був заарештований у Баварії у квітні 2024 року й відтоді перебуває під вартою. Під час обшуків у будинках обох слідчі вилучили кілька безпілотників, а також мобільні телефони та камери.

Німецька контррозвідка вважає, що Росія все частіше вдається до шантажу та фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства на свою користь.

Напередодні в німецькому Нюрнберзі співробітники митниці затримали громадянина РФ, якого підозрюють в обході санкцій.